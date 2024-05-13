تدشين صالة "طريق مكة" في مطار جناح بكراتشي لإنهاء إجراءات المستفيدين بيسر

وأشار الفريق "اليحيى" إلى أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، للعام السادس، وذلك عبر صالات مخصصة في (11) مطارًا في (7) دول، وتهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها.