رئيس نادي الصقور السعودي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

وأضاف أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 هي امتداد لباكورة النجاحات التي حققتها المملكة وتحققها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، كما سيسهم في تعزيز دورها القيادي في العالم، وبناء مستقبل واعد لأبنائها في جميع الأصعدة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة على ما تبذله من جهود لرفعة الوطن والمواطن، سائلاً الله -تعالى- أن يحفظ على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.