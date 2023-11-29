رئيس نادي الصقور السعودي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

رفع الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة استضافة المملكة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأوضح الشميسي أن رؤية السعودية 2030 أنارت الطريق لتنظيم المحافل العالمية، وحجزت موقعها في خارطة الدول المتقدمة، بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من سمو ولي العهد - حفظه الله -، الذي سخر كافة الإمكانيات لكل ما من شأنه أن يعود بالنفع على هذا الوطن.
وأضاف أن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 هي امتداد لباكورة النجاحات التي حققتها المملكة وتحققها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، كما سيسهم في تعزيز دورها القيادي في العالم، وبناء مستقبل واعد لأبنائها في جميع الأصعدة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة على ما تبذله من جهود لرفعة الوطن والمواطن، سائلاً الله -تعالى- أن يحفظ على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.