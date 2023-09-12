وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ الصيني

حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ.