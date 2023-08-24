إنقاذ وافد عشريني تعرّض لإصابة خطرة بالبطن في "وادي الدواسر"

وقرر الفريق الطبي بالمستشفى العام، على الفور نقل المصاب إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية استكشافية للبطن ووقف النزيف وتصليح الشريان الرئيسي للأمعاء الدقيقة، ونجحت العملية -بفضل من الله- في إنقاذ حياة المصاب، ولا يزال تحت المتابعة وحالته في طور التحسن.