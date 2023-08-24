إنقاذ وافد عشريني تعرّض لإصابة خطرة بالبطن في "وادي الدواسر"

أجرى مستشفى وادي الدواسر العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عملية جراحية طارئة لوافد "25 عامًا؛ إثر تعرضه لإصابة بليغة في البطن وأسفل الفخذين.
وقال "المستشفى": إن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل حالةً لوافد من الجنسية الأثيوبية، كان يعاني صدمة نتيجة نزيف شديد داخل تجويف البطن؛ بعد إصابته بجرح نافذ في البطن وأسفل الفخذين، وكانت حالته الصحية خطرة.
وقرر الفريق الطبي بالمستشفى العام، على الفور نقل المصاب إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية استكشافية للبطن ووقف النزيف وتصليح الشريان الرئيسي للأمعاء الدقيقة، ونجحت العملية -بفضل من الله- في إنقاذ حياة المصاب، ولا يزال تحت المتابعة وحالته في طور التحسن.
يذكر أن قسم العمليات بمستشفى وادي الدواسر العام، أجرى 978 عملية خلال النصف الأول من العام 2023؛ حيث يشهد "وادي الدواسر العام" تطورًا نوعيًا في مختلف الخدمات الصحية الروتينية والعاجلة؛ عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي.