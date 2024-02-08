"الوطنية للإسكان" تُطلق مشروع مرسية زون 4 في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض

وتمتد مشاريع مرسية على مساحة تزيد عن 2,7 ملايين م2 في موقع إستراتيجي شمال العاصمة الرياض، وبإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 5570 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، وتشكل الجزء الأكبر من ضاحية خزام التي تقوم الوطنية للإسكان بتطويرها، حيث تتجاوز مساحة ضاحية خزام 30 مليون م2 وتبلغ وحداتها السكنية 50 ألف ضمن بيئة حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، كما تحتضن الضاحية ثاني أكبر حديقة في المملكة بعد حديقة الملك سلمان وهي حديقة "ضاحية خزام الكبرى" بمساحة 4.5 ملايين متر مربع تمتد بشكل طولي لتغطي جميع أنحاء الضاحية، وذلك يسهم في تعزيز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة، لتقدم نمط حياة صحي ومميز في شمال مدينة الرياض.