حجاج "صندوق الشهداء" يواصلون شعائر الحج بالوقوف على صعيد عرفات

من صعيد عرفات، يواصل حجاج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين شعائر الحج لاستلهام القيم الروحانية والتجرد من كل ما يعكر نقاء طويّتهم، حيث ينغمسون في أدعيتهم ويدنون من ذواتهم؛ ليتلمّسوا متطلباتها الروحية، في وقت تتسابق فيه الأكف إلى السماء، مؤملة أن تعود ملأى بفضل من الله ورضوان.