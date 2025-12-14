بدء تسجيل 31.946 قطعة عقارية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في مكة المكرمة: مخططات ريفان (1، 2، 3، 4)، مخططات الياسمين (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10)، ويشمل التسجيل أيضًا الأحياء التالية في محافظة جدة: حي الفنار، حي الفردوس، والأحياء التالية في المدينة المنورة: جزء من حي العصبة، جزء من حي الدرع، جزء من حي المصانع، جزء من حي الراية، جزء من حي الخاتم، جزء من حي الفتح، جزء من حي بني حارثة، حي العريض، حي الخالدية، حي الإسكان، جزء من حي وادي مهزور، جزء من حي الشريبات، جزء من حي بني عبد الأشهل، جزء من حي وادي مذينب.