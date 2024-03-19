الفطرة والفتوى.. "مبادرات لتقريب الرؤى بين أتباع المذاهب" في مؤتمر "بناء الجسور"

في المقابل، أكّد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لعلماء الفلبين للسلام والتنمية الدكتور عبدالحنَّان مغارانج تاغو؛ في كلمته، أن الإسلام دين سلامٍ عادل، ويحترم الإنسان كونه من خلق الله -سبحانه وتعالى-، كما أن حكمة الله في خلق البشر، بألوان ولغات مختلفة، تعكس الإبداع الإلهي، وهذا التنوُّع يثري الحياة على سطح الأرض، حيث يتمتع كل فردٍ بمهاراتٍ فريدة يمكنه استخدامها لبناء المجتمع وخدمة البشرية، مشيراً إلى أن التنوُّع في المواهب والمهارات يؤدي إلى إكمال بعضها بعضا وتحقيق الازدهار والتقدم للبشرية بشكلٍ عام.