تكثيف الجولات الرقابية في أسواق الخضار والفواكه والمواشي بالعاصمة المقدسة

شهدت أسواق النفع العام والمسالخ وسوق الأغنام والمواشي بالعاصمة المقدسة إقبالاً من المواطنين والمقيمين تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وسط متابعة لأعمال الرقابة من الجهات المختصة.
وكثفت الفِرق الميدانية وفِرق لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكه المركزي بالعاصمة المقدسة جولات رقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية للعمل على إعادة ضبط الأسعار، ومنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وأكد لـ"سبق" مدير أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، المهندس جمعان بن علي الزهراني، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات، التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وبيَّن أن إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في أسواق الخضار والفاكهة وأسواق المواشي؛ للتأكد من وفرة المعروض، والتأكد من سلامتها من الآفات والأمراض المعدية.
من جهته، أوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن لجنة التوطين المكونة من (مكتب العمل بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة) رصدت خلال أسبوع أكثر من 18 مخالفة، وتم مصادرة 550 كيلوجرامًا، وتسليمها للجمعيات الخيرية المعتمدة، وتم إتلاف أكثر من 2.5 طن من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.
بدوره، ناشد نائب المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، أو الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية، بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.