تكثيف الجولات الرقابية في أسواق الخضار والفواكه والمواشي بالعاصمة المقدسة

من جهته، أوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن لجنة التوطين المكونة من (مكتب العمل بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة) رصدت خلال أسبوع أكثر من 18 مخالفة، وتم مصادرة 550 كيلوجرامًا، وتسليمها للجمعيات الخيرية المعتمدة، وتم إتلاف أكثر من 2.5 طن من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.