"الحديثة للتكنولوجيا" تُجدّد شراكتَها مع "خيرات" للعام الخامس

من جهته أكّد الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، أنّ دعم مثل هذه الأعمال الخيرية، هو أحد الالتزامات الوطنية لشركات القطاع الخاص لدعم العمل الخيري المؤسسي في المملكة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية في رؤية 2030، وحرص قيادتنا الرشيدة على تمكين مؤسسات القطاع غير الربحي.