"الحديثة للتكنولوجيا" تُجدّد شراكتَها مع "خيرات" للعام الخامس

جدّدت الشركةُ الحديثة للتكنولوجيا، اليوم الخميس، شراكتَها مع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، للعام الخامس على التوالي، بمليون ريال.
جاء ذلك ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ إيمانًا منها بما تقدّمه الجمعية من برامج ذات أثر ملموس وكبير في دعم العمل الخيري المؤسسي.
مثّل الشركةَ رئيسُ مجلس الإدارة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، فيما مثّل جمعيةَ "خيرات" المشرفُ العام عبدالله بن عبيد السبيعي.
وأكّد "السبيعي" أن "خيرات" خلال 2023، وزعت قرابة أربعة ملايين وجبة على أكثر من "340" ألف أسرة، وبتوزيع يومي بلغ خمسة آلاف وجبة.
وقال "السبيعي": إن دعم الشركة الحديثة للتكنولوجيا، ممثّلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس فرحان الجربا، كان له أثر كبير في دعم مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية؛ مما ساهم في تقليل الهدر الغذائي، وضمان استدامة العمل المؤسسي بالجمعية.
وقدم شكرَه للشيخ "الجربا" على ثقته الكبيرة في الجمعية، ومشروعاتها التي تنفذها لحفظ النعمة من الهدر وإطعام المستفيدين.
من جهته أكّد الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، أنّ دعم مثل هذه الأعمال الخيرية، هو أحد الالتزامات الوطنية لشركات القطاع الخاص لدعم العمل الخيري المؤسسي في المملكة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية في رؤية 2030، وحرص قيادتنا الرشيدة على تمكين مؤسسات القطاع غير الربحي.