فيديو.. رصد وضبط عدد من المتسوّلين في الرياض

ونوّه حساب الأمن العام على تويتر، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.