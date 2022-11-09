فيديو.. رصد وضبط عدد من المتسوّلين في الرياض

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض عن ضبط مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية في مكانَيْن مختلفَيْن قاما بالتسوّل بطريقةٍ غير مباشرة من خلال بيع علب المياه أمام الإشارات المرورية وعلى قائدي المركبات.
وفي مشهدٍ آخر تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسوّل بطريقة غير مباشرة.
ونوّه حساب الأمن العام على تويتر، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.