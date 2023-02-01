حادث حافلة يستنفر طوارئ مستشفى ظلم العام لإسعاف وإنقاذ حياة 9 مصابين

أعلن مستشفى ظلم العام حالة الطوارئ، أمس الثلاثاء، ورفع من جاهزية جميع أقسامه، وذلك عقب تلقيه بلاغاً عن وقوع حادث مروري لحافلة تقل أكثر من 50 راكباً في طريق الطائف – الرياض، حيث قام المستشفى بدعم قسم الطوارئ بالكوادر اللازمة للتعامل مع الحالات فيما بعث فرقة إسعافية لموقع الحادث للمشاركة في إسعاف ونقل الحالات للمستشفى فور تلقيه البلاغ.