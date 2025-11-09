"سوق حِرفة" في جازان.. أجواء تراثية وتفاعل عائلي في نهاية الأسبوع

تحوّل "سوق حِرفة" بمدينة جيزان إلى وجهة رئيسة للعائلات والأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث شهد إقبالًا لافتًا من الزوّار الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء التراثية والأنشطة الترفيهية التي يحتضنها بيت الثقافة، ضمن فعاليات عام الحرف اليدوية 2025.
وامتلأت أركان السوق بالحركة والتفاعل، وجذبت ورش الحناء والرسم وصناعة الفخار والتصميم الحرفي الفتيات والنساء، في حين شكّلت الألعاب الشعبية القديمة مساحة فرح جمعت الأطفال في حلقات غنائية ولعب جماعي، أعادت مشهد الماضي إلى الحاضر بروح معاصرة.
وأوضح عدد من الزوّار أن السوق أصبح محطة ترفيهية وثقافية للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يجمع بين التسوّق والتجربة، ويقدّم نموذجًا حديثًا لإحياء الموروث الشعبي في بيئة تفاعلية تمزج بين الفن والترفيه والتعليم.
ويواصل السوق، الذي تنظمه جمعية الرواد الشبابية بالشراكة مع بيت الثقافة بجازان وبدعم من هيئة التراث، استقبال زوّاره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الحرفيين المحليين وتوفير وجهة سياحية تُعزّز جودة الحياة وتُثري المشهد الثقافي والترفيهي في المنطقة.