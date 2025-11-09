"سوق حِرفة" في جازان.. أجواء تراثية وتفاعل عائلي في نهاية الأسبوع

ويواصل السوق، الذي تنظمه جمعية الرواد الشبابية بالشراكة مع بيت الثقافة بجازان وبدعم من هيئة التراث، استقبال زوّاره يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الحرفيين المحليين وتوفير وجهة سياحية تُعزّز جودة الحياة وتُثري المشهد الثقافي والترفيهي في المنطقة.