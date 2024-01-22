بالفيديو.. مغامر سعودي يغوص مع أسماك القرش في المحيط الأطلسي

قام المغامر السعودي يزيد الدريني بمغامرة جديدة، ففي حين يخشى الكثيرون من أسماك القرش بمجرد مشاهدتها في فيديو أو في الأفلام، إلا أن المغامر السعودي جازف من خلال البحث عن أسماك القرش في المحيط الأطلسي، كما ذكر "الدريني" خلال مقابلة مع CNN العربية.
ودرس "الدريني" سلوك أسماك القرش عن طريق القيام بعدة دورات في جامعات عالمية، حيث قال: "حضّرت نفسي جيّدًا ودرست أنواع أسماك القرش وتصرّفاتها، وهذا أمر مهم، وهناك حدود لكل شيء، وهذا ينطبق على السباحة مع كائنات مفترسة"، وغاص الدريني مع أنواعٍ مختلفة من أسماك القرش، وتشمل أسماك القرش الثور، والقرش الحريري والقرش المرجاني.
ومن المعروف أن أسماك القرش لا تتغذّى على لحوم البشر، ولكن هذا لا يمنع من وجود أي مخاطر عند السباحة معها؛ حيث تُعتبر أسماك القرش فضولية وحساسة جدًا.
وحرص المغامر السعودي على عدم الوقوع في أي خطأ غير مقصود، ونالت مقاطع الفيديو للمغامر السعودي شهرة وانتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي.