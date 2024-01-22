بالفيديو.. مغامر سعودي يغوص مع أسماك القرش في المحيط الأطلسي

قام المغامر السعودي يزيد الدريني بمغامرة جديدة، ففي حين يخشى الكثيرون من أسماك القرش بمجرد مشاهدتها في فيديو أو في الأفلام، إلا أن المغامر السعودي جازف من خلال البحث عن أسماك القرش في المحيط الأطلسي، كما ذكر "الدريني" خلال مقابلة مع CNN العربية.