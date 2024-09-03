بالشراكة مع "تبيان".. "السديس" يشهد توقيع اتفاقية برنامج إصدارات الحرمين الشريفين

شهد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، توقيع اتفاقية برنامج إصدارات الحرمين الشريفين، وهو أحد برامج رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالشراكة مع جمعية تبيان.

وقع الاتفاقية من جانب رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر بن صالح آل الشيخ، فيما وقعها من جانب جمعية تبيان، الدكتور عبدالله العضيب.

وتتضمن الاتفاقية توثيق وطباعة الإصدارات العلمية، التي تتناول الدروس والفتاوى والخطب المنبرية، إلى جانب تطوير مشروع موسوعة خطب الحرمين، ومشروع المنصة التقنية الشرعية، الذي يعد النموذج التقني الديني الأكثر تفرّدًا في خدمة العلم الشرعي، والأكثر ابتكارًا في مخاطبة المستفيدين على تنوّعِ تفضيلاتهم ، وعمقِ معرفتهم الشرعية، في نموذجٍ ديني تقني يجعل المنصةَ خيارًا أوليًا لمحبي العلمِ الشرعي، تخدم المستفيدين على مدار الساعة أينما كانوا.

كما تتضمن الاتفاقية أيضًا؛ مشروع الأدلة الإرشادية المبتكرة من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المكانية والزمانية والعلمية لإثراء تجربة القاصدين والزائرين إيمانيًا؛ ومشروع المنتجات التوعوية؛ المستمدة من دروس الحرمين، في صورة ميسرة وموجزة ومدعومة بالصوت والصورة، ومتسقة مع أنماط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب أتمتة تسجيلات الحرمين الذي يهدف إلى إنشاء أرشيف ضخم من الصوتيات منذ بدء خدمة التسجيل الصوتي.

بالإضافة إلى قائمة من المسجلات للصلوات والدروس والخطب، التي سترى النور قريبًا بإذن الله، إلى عدد مستمر من المشروعات والإصدارات التي تخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لتكون إصدارات رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرامِ والمسجد النبوي، قبلةً علمية ودينية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.