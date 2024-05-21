"حافلات جازان" تُغيّر نمط التنقلات وتدعم البنية الاقتصادية والمستفيدون 1000 راكب يومياً

يأتي المشروع الذي أطلقته الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، ويتكون من (9) مسارات، و(47) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن (84) نقطة توقف، جزءاً من خطة إستراتيجية تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة -حفظهاالله- على توفير وتأمين خدمات النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، التي تعد مقصداً سياحياً لكثيرٍ من الزوّار من داخل المملكة وخارجها، بما يحقق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة وفتح قنوات استثمارية جديدة.