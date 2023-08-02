"إثراء" يوقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا

وأضافت أن ذلك في الوقت الذي أصبح الفنّ وقودًا للتوهج العالمي، ويتخذ موقعًا مميزًا على خريطة الفنون بأشكالها سواءً في السينما والمسرح والموسيقى والفنّ التشكيلي وغيره من أنواع الفنون البصرية والأدائية"، مشيرةً إلى أهمية مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المجتمعية بين القطاعات الوطنية المختلفة.