لتوفير الرعاية الشاملة.. صندوق الشهداء يطلق مبادرة "المنح المدرسية"

ومما يذكر أن هذه المبادرة ستوفر منحًا دراسية لأبناء وبنات المستفيدين في مدارس التعليم الأهلي والعالمي في مختلف مناطق المملكة، وستسهم، بإذن الله، في تمكينهم من التعليم النوعي، وتوفير بيئة معرفية متميزة، وتعزيز التنافس بين المستثمرين وملاك المدارس في تقديم مبادرات مماثلة في المسار التعليمي الذي يعدُّ من أهم مسارات الرعاية والتمكين في الصندوق.