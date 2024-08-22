لتوفير الرعاية الشاملة.. صندوق الشهداء يطلق مبادرة "المنح المدرسية"

أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالتعاون مع وزارة التعليم واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية؛ "مبادرة المنح المدرسية" في عددٍ من المدارس الأهلية والعالمية في مناطق المملكة.
وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا للشراكة المثمرة بين صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ووزارة التعليم، واللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية؛ لاستيعاب عددٍ من أبناء هذه الفئة الغالية في عددٍ من المدارس الأهلية والعالمية والعناية بهم، وتوفير بيئة تعليمية متميزة.
وعبّر الأمين العام للصندوق طلال بن عثمان المعمر عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تستهدف التمكين العلمي والمعرفي لأبناء المستفيدين، وتأتي ضمن خطة طموحة للصندوق تسعى إلى رعاية وتمكين المستفيدين، وتقديم خدمات نوعيةٍ لهم، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين في توفير حياة كريمة، ورعاية شاملة لهذه الفئة الغالية.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز بن فوزان الفهد، بهذه الخطوة التي تتيح للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والعالمي أن يقوموا بواجبهم تجاه هذه الفئة الغالية، وتعزّز من تنافس المستثمرين في قطاع التعليم؛ لتقديم مبادرات نوعية لخدمة أبناء الوطن ممن قدموا تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن الدين وأرض الوطن الغالية.
ومما يذكر أن هذه المبادرة ستوفر منحًا دراسية لأبناء وبنات المستفيدين في مدارس التعليم الأهلي والعالمي في مختلف مناطق المملكة، وستسهم، بإذن الله، في تمكينهم من التعليم النوعي، وتوفير بيئة معرفية متميزة، وتعزيز التنافس بين المستثمرين وملاك المدارس في تقديم مبادرات مماثلة في المسار التعليمي الذي يعدُّ من أهم مسارات الرعاية والتمكين في الصندوق.