"البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه للحفاظ على الموارد الطبيعية

ويأتي ذلك ضمن مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "شتانا صح" في نسختها الثانية، مؤكدة أهمية الابتعاد عن مجرى السيول، ومناطق الخطر، والتخييم فوق النباتات أو مناطق حساسة بيئيًا، إضافة إلى تجنب إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها وتوفير أدوات الأمن والسلامة، والمحافظة على نظافة الموقع، من خلال رمي النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة، مضيفةً أنه بإمكان الراغبين في التخييم, التقدم للحصول على التصريح عبر منصة "نباتي" وتعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع والموافقة على التعهد.