"اسطفان" لـ"سبق": الإقبال على جناح "الرياض تقرأ الفرنسية" بـ"كتاب الرياض" فاق التوقعات

تستحوذ اللغةُ الفرنسية على لغة التخاطب في جناح مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية"، في معرض الرياض للكتاب، بين زوار الجناح الذي يضمّ 80 دار نشر، وبين بائعي الكتب في الجناح؛ فأسئلة الزوار عن عناوين الكتب أو عن أثمانها، وأجوبة البائعين عليها تجري باللغة الفرنسية؛ ما أثار اهتمامَ "سبق" للسؤال عن مستوى إقبال زوار معرض الكتاب على دور النشر المشاركة في مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية".