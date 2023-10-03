"اسطفان" لـ"سبق": الإقبال على جناح "الرياض تقرأ الفرنسية" بـ"كتاب الرياض" فاق التوقعات

تستحوذ اللغةُ الفرنسية على لغة التخاطب في جناح مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية"، في معرض الرياض للكتاب، بين زوار الجناح الذي يضمّ 80 دار نشر، وبين بائعي الكتب في الجناح؛ فأسئلة الزوار عن عناوين الكتب أو عن أثمانها، وأجوبة البائعين عليها تجري باللغة الفرنسية؛ ما أثار اهتمامَ "سبق" للسؤال عن مستوى إقبال زوار معرض الكتاب على دور النشر المشاركة في مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية".
وأوضحت ممثّلة دور النشر المشاركة في مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية"، "سنتيا اسطفان"، لـ"سبق"؛ أن إقبال زوّار معرض الرياض للكتاب على المبادرة فاق التوقعات، مضيفة أن المسؤولين عن المبادرة توقعوا إقبالًا متوسطًا لكنهم فوجئوا بإقبال عال جدًّا.
وعن أكثر الكتب رواجًا في الجناح، بيّنت "سنتيا اسطفان"، أن الكتب الأكثر رواجًا تضمّ الكتب الكلاسيكية للأدب والفكر الفرنسي؛ من أمثال: فلوبير موليير، وكاميه، وجي دي موباسان، وكتب الأطفال، وكتب الحضارات، والكتب المصوّرة، وكتب تعلم اللغة الفرنسية، سواء للأطفال أم للكبار.
وحول جنسيات المشترين للكتب في الجناح، ذكرت أنهم يتوزّعون على أفراد الجالية الفرنسية، ومواطني البلدان الناطقة بالفرنسية، ومواطنين سعوديين.
وأطلقت السفارةُ الفرنسية لدى المملكة مبادرةَ "الرياض تقرأ الفرنسية"، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، وتجمع المبادرة 80 ناشرًا فرنسيًّا في مختلف التخصصات الفنية والأدبية وأدب الأطفال، بالتعاون مع مكتبة "ستيفان" التي تأسست عام 1956.