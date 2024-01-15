إشارة تكفي إذا تعذر الاستلام باليد.. إيضاحات عن الحجر الأسود والأمتعة تبرزها "الحج"

ونصحت باختيار الأوقات غير المزدحمة مستشهدةً بموقف للرسول صلى الله عليه وسلم خلال الطواف، بأنه "طاف على راحته، وكلما أتى على الركن أشار إليه"، كدلالة على إمكانية الاكتفاء بالإشارة في حال تعذّر الاستلام باليد.