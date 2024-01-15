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إشارة تكفي إذا تعذر الاستلام باليد.. إيضاحات عن الحجر الأسود والأمتعة تبرزها "الحج"
أكدت أن التخفيف من الأمتعة عند الذهاب للحرمين يقلل مضايقة الآخرين وييسر العبادة
طالبت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن بالتحلي بالإيثار وتجنَّب إطالة الوقوف أمام الحجر الأسود، والاكتفاء بالإشارة إذا تعذر الاستلام باليد.
ونصحت باختيار الأوقات غير المزدحمة مستشهدةً بموقف للرسول صلى الله عليه وسلم خلال الطواف، بأنه "طاف على راحته، وكلما أتى على الركن أشار إليه"، كدلالة على إمكانية الاكتفاء بالإشارة في حال تعذّر الاستلام باليد.
وكانت قد نصحت وزارة الحج ضيوف الرحمن بالتخفيف من الأمتعة عند الذهاب للحرمين الشريفين؛ للتيسير عليهم في أداء العبادات.
وقالت الوزارة: إن التخفيف من الأمتعة عند الذهاب للمسجد الحرام أو المسجد النبوي يقلل من مضايقة الآخرين بحملها أو تركها خلف الأبواب، كما تسهل على ضيوف الرحمن أداء العيادات بيسر وطمأنينة.