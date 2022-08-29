842 طالبة تستأنف الدراسة بالقسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف لعام 1444هـ

تزامنًا مع بداية العام الدراسي واستكمالًا لمسيرة الجد والمثابرة المتواصلة، أنهى القسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف النسائي، استعداداته لاستقبال أكثر من (842) طالبة في مختلف المراحل الدراسية على مقاعد الدراسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والاجتهاد.
وأوضحت مديرة القسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف بسمة بنت عباد السالمي، أن الإدارة استعدت، وفق الخطط المعتمدة بتوزيع المقررات الدراسية وكذلك توفير المقاعد الدراسية وتجهيز (14) فصل، لتحقيق انطلاقة دراسية جادة؛ مؤكدةً أهمية الحرص على مضاعفة الجهود، لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
وتَمَنت "السالمي" عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وشركاء نجاح الأسر الكريمة، في ظل ما يشهده التعليم في الحرمين الشريفين من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مشيرة إلى التوجيهات السديدة للعملية التعليمية من الرئيس العام والمتابعة المستمرة لبرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية الطموحة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي.