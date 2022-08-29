842 طالبة تستأنف الدراسة بالقسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف لعام 1444هـ

وتَمَنت "السالمي" عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وشركاء نجاح الأسر الكريمة، في ظل ما يشهده التعليم في الحرمين الشريفين من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مشيرة إلى التوجيهات السديدة للعملية التعليمية من الرئيس العام والمتابعة المستمرة لبرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية الطموحة من قِبَل وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي.