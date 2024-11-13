"القصبي" يتفقّد فرع "التجارة" والمركز السعودي للأعمال في حائل

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، على أعمال فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، مطلعاً على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.
وتفقّد المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمرين، بشراكة الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك بحضور مساعد وزير التجارة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني، وعدد من قيادات الوزارة.
كما كرّم مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل كل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.