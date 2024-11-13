"القصبي" يتفقّد فرع "التجارة" والمركز السعودي للأعمال في حائل

وتفقّد المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمرين، بشراكة الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك بحضور مساعد وزير التجارة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني، وعدد من قيادات الوزارة.