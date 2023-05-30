كشف عن المخالفة الأخطر.. "السليمان": التطبيق الآلي لـ7 مخالفات مرورية سيردع المخالفين

ويحذر "السليمان" من نوع آخر من المخالفات، ويقول: "بينما تعد مخالفة تجاوز قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل من أخطر المخالفات، فالوزن الزائد يسبب تلفًا للطريق وتكلفة لصيانته، بينما تجاوز الأبعاد يهدد سلامة المركبات الأخرى، خاصة عندما تجد الأسياخ والأنابيب الحديدية أمامك في الطرق، وتجد سيارات النقل محملة بالأحمال المرتفعة التي قد تتساقط في أي وقت، بينما تسبب ثقلًا زائدًا قاتلًا عند وقوع الحوادث، لا قدر الله!".