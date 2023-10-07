بالصور.. جناح "أمانة الرياض" بمعرض الكتاب يحكي بالوثائق تاريخ التطور العمراني للعاصمة

زار أكثر من 100 ألف زائر جناح أمانة منطقة الرياض، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يحمل عنوان "سلمان والرياض"، ويشمل الجناح صورًا ووثائق تحكي تاريخ التطور العمراني لمدينة الرياض منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه.
ومن الوثائق المهمة التي يضمنها الجناح: خبر إنشاء بلدية الرياض، الذي نشرته صحيفة "أم القرى" في عددها رقم 922 الصادر في 27 أغسطس 1942م، وورد في مقدمة الخبر: "لقد صدر الأمر السامي على أمين العاصمة بتشكيل إدارة بلدية للرياض وترشيح لذلك الموظفين اللازمين".
ويعرض الجناح أيضاً أقدم تصريح لإنشاء منزل في أرشيف بلدية الرياض، الذي صدر للمواطن عبدالله الفهيد قبل نحو 73 عامًا في 22 من شهر شعبان عام 1372هـ، كما يضمّ الجناحُ صورةً لرئاسة الملك سلمان اجتماعًا لهيئة تطوير الرياض خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض.
ويضمّ الجناحُ كذلك صورةً لملعب رعاية الشباب بالملز، بعد بنائه عام 1969م، الذي سُمي فيما بعد بـ"استاد الأمير فيصل بن فهد"، وهو أول استاد رياضي دولي بمدينة الرياض، كما يشمل المعرض صورة لعدد كبير من الزائرين لـ"معرض الرياض بين الأمس واليوم"، أثناء إقامته في عاصمة إحدى الدول الأوروبية.