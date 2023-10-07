بالصور.. جناح "أمانة الرياض" بمعرض الكتاب يحكي بالوثائق تاريخ التطور العمراني للعاصمة

ويعرض الجناح أيضاً أقدم تصريح لإنشاء منزل في أرشيف بلدية الرياض، الذي صدر للمواطن عبدالله الفهيد قبل نحو 73 عامًا في 22 من شهر شعبان عام 1372هـ، كما يضمّ الجناحُ صورةً لرئاسة الملك سلمان اجتماعًا لهيئة تطوير الرياض خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض.