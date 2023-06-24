"السديس" يعلن نجاح خطة التفويج لضيوف الرحمن القادمين من المسجد النبوي لمكة المكرمة

ونوه بما سخّرته القيادة الرشيدة من الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن تهيئة سبل الراحة لهم تعكس حرص المملكة على تقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات لزائري بيت الله الحرام، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مضيفًا أن خطة التفويج تمت بالتعاون المثمر مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، التي وفّرت بيئة آمنة وصحية للحجاج.