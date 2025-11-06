طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد: أمطار خفيفة على مناطق عسير وجازان والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار خفيفة على مناطق عسير، جازان، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المملكة.