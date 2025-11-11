"التجارة": استدعاء 3793 مركبة "لينكون - فورد" لخلل في أنبوب الفرامل الأمامي

استدعت وزارة التجارة (3,793) مركبة (لينكون - Navigator) و(فورد - Expedition) لسنة الصنع (2022 إلى 2024)، لخلل في أنبوب الفرامل الأمامي، قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل نتيجة احتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء؛ مما يُضعف كفاءة الفرامل ويزيد خطر وقوع حادث.