منصة "مساند" تحقق المركز الأول في منظور رضا المستفيد بتقييم "متميز" 95.86%

وقد أطلقت المنصة في أبريل من عام 2019، وأسهمت بفاعلية في إيجاد مساحة شاملة تربط بين الأفراد والأعمال والخدمات العامة، وتحقق من خلالها تحسين مستوى جودة بيئة العمل، إذ تستهدف المنصة أصحاب الأعمال والأفراد، ويمكن عبرها استقطاب الموظفين وإدارة المنشأة وتقييم أدائها، وإدارة حساب الأعمال في "قوى"، والاستفادة من خدمات مكتب العمل، وغيرها من الخدمات، كما تخدم المنصة الموظفين في القطاع الخاص من خلال أكثر من 130 خدمة منها خدمة توثيق العقود، وشهادة الخدمة، وخدمة حاسبة نهاية الخدمة، ورخص العمل، ونجحت المنصة في تحقيق عدد من المستهدفات أبرزها: رفع نسبة التوطين في العديد من القطاعات الحيوية.