"العناية بشؤون الحرمين" تكثّف جهودها وتقنياتها لخدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال رمضان

وتوفر الخدمة عربات قولف مجهزة بمقاعد ملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل يوميًّا من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، وقد حددت الإدارة ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص؛ الأول في مدخل أجياد "باب الملك عبدالعزيز"، والثاني في الدور الأرضي للحرم "باب الملك فهد"، والثالث في الدور الأول بالمسعى. وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على ثلاث ورديات مع العديد من الخصائص؛ منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك، سواء بسائق أو بدون "دافع العربة".