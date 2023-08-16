"الغامدي": تهيئة وصيانة المباني المدرسية بالطائف لتوفير البيئة المثالية الجاذبة للطلاب والطالبات

وشدد الغامدي في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة والنظافة للمدارس، والجدية وتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة، بالإضافة إلى تسليم الكتب للطلبة، والتأكيد بأن بعض الكتب ستكون إلكترونية وبعضها ستكون في كتاب واحد، والانتهاء من عملية ترفيع وترحيل الطلاب، والعمل على تحقيق الانضباط المدرسي والتركيز على عمليات التعلم والتعليم داخل المدرسة، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في الاختبارات الدولية والوطنية ونافس، واستثمار حصص الانتظار في معالجة الفاقد التعليمي والاستفادة من حصص الإتقان والاحتفاء بالطلاب والطالبات.