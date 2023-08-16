"الغامدي": تهيئة وصيانة المباني المدرسية بالطائف لتوفير البيئة المثالية الجاذبة للطلاب والطالبات

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة العامة للتعليم عملت على تهيئة وصيانة المباني المدرسية لتوفير البيئة المثالية الجاذبة للطلاب والطالبات، استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ مؤكدًا أن هذا يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية في بيئة نموذجية لجميع المدارس.
وشدد الغامدي في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالنظام وتطبيق لائحة السلوك والمواظبة والنظافة للمدارس، والجدية وتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة، بالإضافة إلى تسليم الكتب للطلبة، والتأكيد بأن بعض الكتب ستكون إلكترونية وبعضها ستكون في كتاب واحد، والانتهاء من عملية ترفيع وترحيل الطلاب، والعمل على تحقيق الانضباط المدرسي والتركيز على عمليات التعلم والتعليم داخل المدرسة، ورفع مستوى التحصيل الدراسي في الاختبارات الدولية والوطنية ونافس، واستثمار حصص الانتظار في معالجة الفاقد التعليمي والاستفادة من حصص الإتقان والاحتفاء بالطلاب والطالبات.
وأشاد خلال لقائه صباح اليوم بمديري ومديرات المدارس بجميع المراحل الدراسية، بالدور الهام لهم في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها؛ مؤكدًا أنه دائمًا يفاخر بمديري ومديرات المدارس، وينظر لهم بأنهم مخططون، محفزون، ملهمون، مؤثرون وشركاء النجاح وقدوات.
واختتم الدكتور الغامدي لقاءه بمديري ومديرات المدارس بأهمية تفعيل الدور الإعلامي في المدرسة بإبراز إنجازات المدرسة وقصص النجاح وفق السياسة الإعلامية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في أنشطة الإدارة والمسابقات الوزارية.