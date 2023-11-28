شاهد.. سيارة آيس كريم بشرائع مكة تُربك المرور وتُعَرض حياة الطالبات للخطر

تَسببت سيارة بيع آيس كريم، على مدى يومين، في إحداث ارتباك مروري في شارع ملاصق لمجمع مدارس بنات في مخطط 7 بالشرائع بمكة المكرمة، وتحديدًا أمام الابتدائية 132 والمتوسطة.
وقد توقفت سيارة بيع الآيس كريم أمام بوابة المدرسة عند الجهة المقابلة؛ مما جعل طالبات المدرسة بالمرحلة الابتدائية يضطررن للمرور من بين المركبات رغم الزحام الشديد وقِصَر قامتهن للوصول إليها؛ حيث عرّضن أنفسهن لخطر الدهس.
واضطر أحد أولياء الأمور للبحث عن ابنته، وفوجئ بها تقف أمام سيارة الآيس كريم؛ مما أصابه بالقلق عليها نظرًا لأنها تعبر أمام المركبات.
وطالب أولياء الأمور بضرورة منع تواجد مثل هذه المركبات أمام التجمعات المدرسية أو في محيطها؛ حفاظًا على سلامة الطالبات ولتقليل الزحام بسبب بقائها في نفس الموقع لقرابة الساعة.