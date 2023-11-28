شاهد.. سيارة آيس كريم بشرائع مكة تُربك المرور وتُعَرض حياة الطالبات للخطر

تَسببت سيارة بيع آيس كريم، على مدى يومين، في إحداث ارتباك مروري في شارع ملاصق لمجمع مدارس بنات في مخطط 7 بالشرائع بمكة المكرمة، وتحديدًا أمام الابتدائية 132 والمتوسطة.