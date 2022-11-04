المملكة تواعد أكبر مصنع للتناضح العكسي بالشرق الأوسط.. و"التحلية" تُفصّل

تكشف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مساء غد السبت، تفاصيل عقد إنشاء ثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، والأول في الشرق الأوسط لأغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة يُنفذ بكامل مراحله في المملكة، بتحالف سعودي ياباني، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بمؤتمر صحفي بمدينة الرياض.