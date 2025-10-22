الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي الأحمد الجابر الصباح

وقال سمو ولي العهد في برقيته: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".