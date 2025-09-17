"الأرصاد" يحذّر: تقلبات جوية عنيفة تضرب 9 مناطق بأمطار غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربة حتى المساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية التي شملت تسع مناطق في المملكة، متوقعًا أن تشهد حالات متفاوتة ما بين أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة إلى جانب رياح نشطة وأتربة مثارة وصواعق رعدية، مع تدنٍ أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر وحتى ساعات المساء.
ففي منطقة الجوف شمل التنبيه مدينة سكاكا حيث توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات، وتستمر الحالة من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.
وفي منطقة الحدود الشمالية شملت التنبيهات محافظات طريف ورفحاء وعرعر، مع توقع رياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً.
أما منطقة مكة المكرمة فقد جاءت تنبيهاتها متنوعة، حيث توقعت الأرصاد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في بعض المحافظات مثل القنفذة والطائف والعرضيات ورنية وأضم وبني يزيد وجدم ويلملم وميسان. وتشمل التأثيرات رياحًا نشطة وصواعق رعدية مع احتمالية جريان السيول خاصة في ميسان، وتستمر الحالات من ساعات ما قبل الظهر حتى المساء باختلاف التوقيت بين كل محافظة.
وفي منطقة عسير جاءت التنبيهات على مستويات متعددة؛ حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار غزيرة في أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل والمجاردة وبارق، وأمطار متوسطة في النماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، فيما شملت محافظات أخرى كالأمواه والعَرين وبيشة وتثليث وطريب تنبيهات بأتربة مثارة ورياح نشطة. وتستمر الحالات حتى التاسعة مساءً.
وفي منطقة نجران شملت التنبيهات بدر الجنوب بأمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية وجريان السيول، بينما سجلت شرورة ونجران وحبونا وخباش ويدمة توقعات بأتربة مثارة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتستمر الحالات حتى السابعة مساءً.
أما منطقة جازان فقد سجلت تنبيهات بأمطار غزيرة في محافظات فيفا والعارضة والريث والحرث والعيص وهروب، وأمطار متوسطة في جازان وفرسان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وقَصْد. وتترافق الحالات برياح شديدة وصواعق رعدية وجريان للسيول، وتستمر حتى العاشرة مساءً.
وفي منطقة الباحة شملت التنبيهات أمطارًا متوسطة في محافظات الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وأمطارًا خفيفة في الحجرة والمخواة وقلوة وقرعة غامد الزناد، مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتستمر حتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة الرياض شملت التنبيهات محافظتي السليل ووادي الدواسر، حيث توقعت الأرصاد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى السابعة مساءً.
وفي المنطقة الشرقية سجلت حفر الباطن تنبيهًا برياح نشطة مثيرة للأتربة من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التنبيهات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تقلبات جوية قد تؤثر على الأهالي ومستخدمي الطرق في تلك المناطق، داعيًا الجميع إلى متابعة التحديثات أولاً بأول والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.