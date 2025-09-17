"الأرصاد" يحذّر: تقلبات جوية عنيفة تضرب 9 مناطق بأمطار غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية التي شملت تسع مناطق في المملكة، متوقعًا أن تشهد حالات متفاوتة ما بين أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة إلى جانب رياح نشطة وأتربة مثارة وصواعق رعدية، مع تدنٍ أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر وحتى ساعات المساء.