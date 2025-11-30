"البلديات والإسكان" تحدّث اشتراطات المسالخ الأهلية لرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات

وبيّنت أن نطاق التطبيق يشمل جميع مواقع نشاط المسالخ الأهلية، حيث تتضمن المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص: الالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية، والاشتراطات التشغيلية، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المراد ترخيصها.