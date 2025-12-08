أمانة القصيم ترفع جاهزيتها الميدانية لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة في المنطقة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف النفيعي أن الأمانة تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة تعتمد أحدث الأساليب الفنية والتقنية في تشغيل وإدارة منشآت التصريف، مشيرًا إلى أن أكثر من 320 من القوى العاملة و122 من المعدات والآليات تعمل على مدار الساعة في مدينة بريدة؛ لمتابعة الحالة المطرية والتعامل مع البلاغات بشكل فوري.