"المرور" يضبط "1448" دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في مختلف المناطق؛ في ضبط "1448" دراجة مخالفة خلال الفترة من 24 مارس إلى 30 مارس الجاري.
وتفصيلًا: في إطار الحملات الميدانية المستمرّة التي تقوم بها إدارات المرور، تمّ ضبط "485" دراجة مخالفة بالرياض، و"26" بالعاصمة المقدسة، و"116" بمنطقة المدينة المنورة، و"43" بالشرقية، وضبط "2" بمنطقة عسير، و"6" دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و"19" بحائل، و"52" بالقصيم، وجازان "18" دراجة مخالفة، ونجران "16"، ومنطقة الحدود الشمالية "8"، والجوف "5" دراجات مخالفة، و"625" بجدة، و"22" بالطائف، و"5" بالقريات.
وأهاب المرور على حسابه بمنصة "إكس" بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد.