"المرور" يضبط "1448" دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

وتفصيلًا: في إطار الحملات الميدانية المستمرّة التي تقوم بها إدارات المرور، تمّ ضبط "485" دراجة مخالفة بالرياض، و"26" بالعاصمة المقدسة، و"116" بمنطقة المدينة المنورة، و"43" بالشرقية، وضبط "2" بمنطقة عسير، و"6" دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و"19" بحائل، و"52" بالقصيم، وجازان "18" دراجة مخالفة، ونجران "16"، ومنطقة الحدود الشمالية "8"، والجوف "5" دراجات مخالفة، و"625" بجدة، و"22" بالطائف، و"5" بالقريات.