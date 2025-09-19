خطيب الحرم المكي: علِّقوا آمالكم بالله وحده وتحصنوا بكتابه وسنة نبيه

وأوضح الشيخ الجهني أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه محمد ﷺ وصفًا واضحًا كافيًا لأحداث القيامة، وما بعدها من بعث وحساب، حتى يبلغ كل إنسان منزلته، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ}.