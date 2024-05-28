معالي الجاسر: إشادة مجلس الوزراء بما حققته منظومة النقل والخدمات اللوجستية يُعَد حافزاً لبذل المزيد من الإنجازات

كما اعتبر المجلس نجاح أعمال مؤتمر مستقبل الطيران (2024) الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، سيسهم في تعزيز ما يشهده هذا القطاع من قفزات كبرى؛ لترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي