معالي الجاسر: إشادة مجلس الوزراء بما حققته منظومة النقل والخدمات اللوجستية يُعَد حافزاً لبذل المزيد من الإنجازات

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن إشادة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد للعام 2026م؛ وفوزها بعضوية مجلس المنتدى الدولي للنقل ITF؛ وكذلك إشادة المجلس الموقر بنجاح مؤتمر مستقبل الطيران 2024؛ يعد حافزا لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لبذل المزيد من الانجازات في كافة قطاعات المنظومة.
وقال معاليه: إن الجهود تسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، موضحاً أن هذا الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم والتمكين الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله .
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وصف في جلسته المنعقدة اليوم؛ فوز المملكة بعضوية المنتدى الدولي للنقل بإجماع كافة الأعضاء، وتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد للعام (2026م)؛ تأكيداً على ريادتها العالمية، وتثميناً لمبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية في تطوير هذين القطاعين الحيويين.
كما اعتبر المجلس نجاح أعمال مؤتمر مستقبل الطيران (2024) الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، سيسهم في تعزيز ما يشهده هذا القطاع من قفزات كبرى؛ لترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي