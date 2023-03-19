المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعَه التاسع في الرياض

يُشار إلى أن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حظي باعتماده من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، عند رفعه إلى مقام المجلس الأعلى في دورته 41 "العلا، يناير 2021"؛ حيث وافق القادة على تأسيس "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق العمل الخليجي المشترك في الصحة العامة والوقائية، وليكون مرصدًا خليجيًّا لمراقبة انتشار الأوبئة مثل "كورونا" وغيره، وأن يكون المركز تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.