المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعَه التاسع في الرياض

عقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأحد، الاجتماع التاسع للمجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في مقرّه بمدينة الرياض، بحضور الدكتور عبد الله القويزاني، ممثّلًا عن المملكة العربية السعودية.
وناقش الاجتماع آليةَ تنفيذ وتفعيل البرامج الرئيسية للمركز، كما تمت مناقشة وضع الأولويات للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها للعام 2023 - 2025م، ومناقشة أهداف وآليات العمل للخطة التنفيذية التي تصبّ جميعها في صالح المجتمعات الخليجية والمؤسسات الصحية في دول مجلس التعاون، كما تم خلال الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز .
وحضر الاجتماعَ جميعُ ممثّلي دول المجلس؛ وهم: من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حسين الرند، ومن مملكة البحرين الدكتورة إجلال العلوي، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله القويزاني، ومن سلطنة عمان الدكتورة أمل المعنية، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، ومن دولة الكويت الدكتور المنذر الحساوي، بحضور مدير عام مجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور باسي بانتينين.
يُشار إلى أن إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حظي باعتماده من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، عند رفعه إلى مقام المجلس الأعلى في دورته 41 "العلا، يناير 2021"؛ حيث وافق القادة على تأسيس "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق العمل الخليجي المشترك في الصحة العامة والوقائية، وليكون مرصدًا خليجيًّا لمراقبة انتشار الأوبئة مثل "كورونا" وغيره، وأن يكون المركز تحت مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.