هيئة تطوير المناطق الجبلية تعتزم إنشاء متحف البن السعودي بجازان

جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات "المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" في جازان، الذي يقام بتنظيم من وزارة الثقافة، تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جازان، بمشاركة عدد من المختصين في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية.