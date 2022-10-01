هيئة تطوير المناطق الجبلية تعتزم إنشاء متحف البن السعودي بجازان

عدّد المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في جازان المهندس ظافر الفهاد، أبرز جهود الهيئة في دعم وتطوير زراعة البن بالمملكة، من خلال إنشاء محطة للتجارب الزراعية منذ أكثر من أربعين عاماً، بهدف تطوير محاصيل زراعية ملائمة لطبيعة مناخ المحافظات الجبلية عموماً، وشتلات البن بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات "المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" في جازان، الذي يقام بتنظيم من وزارة الثقافة، تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جازان، بمشاركة عدد من المختصين في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية.
وأوضح توزيع الهيئة لـ 900 ألف شتلة بن، وإنشاء مجمع وراثي للبن لعمل البحوث والدراسات على مختلف أصناف البن، مشيراً إلى أن الهيئة أسست قاعدة بيانات إحصائية لجميع مزارعي البن بجازان يتم تحديثها دورياً، وتنفيذ مشروع مركز البن السعودي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وافتتاح المشتل الآلي لرفع الطاقة الإنتاجية لشتلات البن إلى 800 ألف شتلة سنوياً.
وأعلن عن نية الهيئة إنشاء متحف البن السعودي بالشراكة مع وزارة الثقافة، وانضمام المملكة لمنظمة البن العالمية، مبيناً حصول الهيئة على الموافقة المبدئية لتلك المقترحات والبدء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.