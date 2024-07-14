مواقف محرجة ووعود لم تُنجَز.. "أزمة المواقف الذكية بالشرقية".. شكاوى وضحايا ولا حل!

المواطن ياسر السيف أحد ضحايا المواقف الذكية، قال لـ"سبق": "كنت في حي الخبر الشمالية، وبالتحديد في شارع السويكت، وبعد توقفي أمام أحد المحلات اتجهت نحو ماكينة الدفع لدفع أجرة الموقف (العملة المعدنية)؛ ولكن تفاجأت بأن الماكينة لا تعمل وهي عطلانة، وبعد دخولي للمحل بنحو 20 دقيقة حضرت سيارة "ذكي" وتفاجأت بأنهم توقفوا أمام سيارتي وتم تصويرها من قِبَل موظف "ذكي"؛ فيما قام سائق السيارة (السطحة) بأخذ موضع سحبها، فأخبرتهم أنها سيارتي فلماذا يريدون سحبها، ولكنهم لم يردوا عليّ؛ فأخبرتهم بأن الماكينة "ذكي" عطلانة وهي لا تعمل، وأنني في الأساس لا أملك أي مخالفة فلماذا لا تعطوني مخالفة بدلًا من السحب، وكررت عليهم ذلك؛ فذهب معي الموظف إلى الماكينة أمام سوق بنده، واتضح له أنها لا تعمل، فقال استخدم التطبيق؛ فأخبرته أيضًا أن التطبيق لم يحمل معي".