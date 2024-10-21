بيع 3 صقور في الليلة الخامسة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024

وعُرض بعدها الصقر الثاني شاهين للطاروحين سعود الركيبات وتركي عقاب، وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث شاهين فرخ، للطواريح متعب وثامر وراكان الهديب، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 78 ألف ريال.