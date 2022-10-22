بدء العد التنازلي لدخول المعلمين والمعلمات الاختبار التربوي

بدأ العد التنازلي لدخول المعلمين والمعلمات بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اليوم (اختبار التربوي) للراغبين منهم في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثالثة على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).
وكان كثير من المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية قد التحقوا بدورات تدريبية في القسم التربوي منذ بداية العام الحالي، فيما فضَّل آخرون الاعتماد على المذكرات والملازم التربوية التي تشمل الكثير من الأسئلة حول الرخصة المهنية (القسم التربوي).
وستُجرى اختبارات التخصص في الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الراغبين في أداء اختبار الرخصة.