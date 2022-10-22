بدء العد التنازلي لدخول المعلمين والمعلمات الاختبار التربوي

بدأ العد التنازلي لدخول المعلمين والمعلمات بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اليوم (اختبار التربوي) للراغبين منهم في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثالثة على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).