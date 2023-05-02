"الإحصاء": ارتفاع استخدام الأفراد للإنترنت بالمملكة إلى 94.3% في عام 2022م

ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022م؛ حيث كانت نسبة شراء الذكور 58.8%؛ بينما كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9%، وكانت الملابس، والأحذية، والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت بنسبة 77.2% من إجمالي الذين قاموا بالشراء.