القبة الفلكية بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في رصد مراحل خسوف القمر

شاركت القبة الفلكية بجامعة الملك عبدالعزيز في رصد مراحل الخسوف القمري الذي شهدته سماء المملكة مساء أمس، الذي يعد من أبرز الظواهر الفلكية التي تجذب اهتمام الجمهور والباحثين على حد سواء. ويبرز دور القبة الفلكية التابعة لقسم علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم بالجامعة التي تمثل صرحًا علميًا وبحثيًا متقدمًا، وذلك من خلال الإسهام في دراسة ورصد مثل هذه الظواهر الطبيعية بدقة عالية.