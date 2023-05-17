"الصبان": "قمة جدة" الـ32 تأتي في لحظة تاريخية للوصول إلى تجانس تام داخل الأسرة العربية

وشدد على أن الوحدة الاقتصادية مهمة جدًا والاختلاف في اقتصادات مختلف الدول العربية يمكن الجميع أو يمكن القمة من تبني موضوع أو فكرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية فهناك دول تتمتع بموارد بترولية كبيرة وهناك دول تتمتع بموارد زراعية كبيرة وهكذا وبالتالي فإن إحداث التكامل الاقتصادي وإنشاء المشروعات المشتركة في الدول العربية يساعد على رفع الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي ويساعد في أن يكون العالم العربي قطبًا أساسيًا في ظل تعدد الأقطاب التي بدأنا نرى تشكله في الفترة الحالية.