موجودة منذ نحو 12 مليار سنة.. "الفضاء السعودية" تُعرّف بـ "المادة المظلمة" في الكون

سلّطت وكالة الفضاء السعودية الضوء على اكتشاف العلماء مادة تُهيمن على الكون وهي "المادة المظلمة" والتي كانت موجودة منذ نحو 12 مليار سنة.
ونشرت "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس"، أوضحت فيه أن المادة المظلمة هي شكل افتراضي من أشكال المادة التي لا تبعث الضوء أو تمتصه أو تعكسه، ما يجعلها غير مرئية ويصعب رصدها بالتلسكوبات.
كما أوضحت وكالة الفضاء أن تلك المادة لا تتفاعل مع القوى الكهرومغناطيسية، وهذا هو السبب في كونها لا تبعث الضوء أو الطاقة.
ويستدل على وجودها من تأثيرات جاذبيتها على المادة المرئية، مثل النجوم والمجرات، وعلى الرغم من وجودها الكبير في الكون، لا يزال العلماء يحاولون فهم الطبيعة الحقيقية لها لطريقة تصرفها.
وقالت الوكالة: يُعتقد أن "المادة المظلمة" تشكّل نحو 27% من المحتوى الكلي للكتلة والطاقة في الكون، فيما تشكل المادة المعادية "التي نراها" نحو 5% فقط.