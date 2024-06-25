موجودة منذ نحو 12 مليار سنة.. "الفضاء السعودية" تُعرّف بـ "المادة المظلمة" في الكون

ويستدل على وجودها من تأثيرات جاذبيتها على المادة المرئية، مثل النجوم والمجرات، وعلى الرغم من وجودها الكبير في الكون، لا يزال العلماء يحاولون فهم الطبيعة الحقيقية لها لطريقة تصرفها.