معلمون يرحبون بالإعلان المبكر لإجراءات حركة النقل الخارجي.. وأمنياتهم: "تم نقلك"

ما إن أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، أمس الخميس، حتى رحب عددٌ من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي بالإعلان المبكر للحركة للعام الحالي، حيث تتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور ابتداءً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ، فيما حددت الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي بنهاية شهر شوال المقبل؛ يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، واعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.
وعلق مغردون على خبر إعلان مواعيد إجراءات النقل المنشور على حساب وزارة التعليم بتويتر، حيث كتب أسامة الحربي "أحسن شيء أن الإعلان بوقت مبكر، والله يرزقنا ويرزقكم النقل الخارجي".
وأضاف ماجد بن عراك: "خطوة رائعة مجرد الانتهاء من إجراءات الحركة قبل انتهاء العام الدراسي خطوة تُحسب للوزارة ولمعالي الوزير، ونتمنى تكتمل بالنقل يارب يكفينا 12 سنة اغتراب".
وكتب بدر: "شكرًا لأول مرة ثلاثة أسابيع وتعلن النتيجة ، شكرًا وزارة التعليم والله يوفق طالبي النقل".
وأضاف "معلم مغترب" آخر: "الجميل في الموضوع أن نحن كمغتربين نعرف ما وضعنا، نسلم الشقق ولا نخليها، نشيل العفش ولا نخليه، أول قرار جميل في عهد الوزير الجديد".
وأضاف آخر: "حلو الحركة تطلع بدري الواحد يعرف وضعه في النقل والإيجار وغيرها".
يُذكر أن بداية إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة، الموافق 22 يونيو 2023م.
وكانت حركة النقل الخارجي للعام الماضي 1443هـ قد شملت أكثر من 33900 معلم ومعلِّمة، وشملت 39% من نسبة المتقدمين على حركة النقل الخارجي.
وبحسب الوزارة فقد تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين علـى الرغبتَيْن الأولى والثانية، كما تم نقل أكثر من 70% من طالبي نقل لَم الشمل حرصًا من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.