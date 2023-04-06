معلمون يرحبون بالإعلان المبكر لإجراءات حركة النقل الخارجي.. وأمنياتهم: "تم نقلك"

ما إن أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، أمس الخميس، حتى رحب عددٌ من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي بالإعلان المبكر للحركة للعام الحالي، حيث تتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور ابتداءً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ، فيما حددت الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي بنهاية شهر شوال المقبل؛ يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، واعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.